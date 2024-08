Kígyózott a sor a standok előtt szombaton noszvaji Gazdaházban ahol a helyi, hagyományos szilvalekvár főzésének bemutatása és szilvás ételek kóstolója zajlott a Szilvanapon. Szilvás buktából egyszerűen nem tudott eleget sütni az Egy Falat Kenyér csapata, 3 kemencével igyekeztek tartani a lépést a vásárlókkal.

Lekvár, bukta, szörp is készül a szilvából Noszvajon

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Czinkéné Szűcs Krisztina helyi kulturális referens elmondta, a szilvás ételek és Noszvaj neve azért forrt egybe, mert őseik felismerték a helyi táj értékeit.

– Termőföldnek, gabonának nem alkalmas a vidék, de a gyümölcsfák, mint például a cseresznye, a birs, a dió és különösen a szilva remekül érzi magát és jól terem itt. A noszvajiak abból éltek, ami a kertjükben megtermett: „...abból tengetjük életünket” – írták egy helyi visszaemlékezésben. A gyümölcsöt az egri piacra hordták, de fel is dolgozták. A lekvár cukor nélkül készült, nagy zománcos edényekben tették el, jellegzetes kéreg képződött a tetején, amely megvédte a baktériumoktól. Egészséges, finom, magas beltartalmi értékű étel volt – avatott be a részletekbe. Aztán a rendszerváltás környékén a turizmus fellendülésével egy időben a helyiek úgy gondolták, meg kellene mutatni, mitől is különleges az itteni lekvár és az ételek. Azóta tartják a Szilvanapot.

– Kinyitották a portákat, megmutatták hogyan készül, megtanították az embereknek, mi a titka a lekvár kavarásának – erre egy speciális eszköz is létezik. Ez már lassan negyed évszázados hagyomány lett nálunk, s agy öröm, hogy minden évben sokan eljönnek, hogy megkóstolják a noszvaji szilvát a gazdaházban. Fontosnak tartjuk, hogy autentikusan mutassuk be a hagyományokat, kemencében sült ételekkel, folklór műsor és helyi különlegességek várják azokat, akik betérnek ide – emelte ki Czinkéné Szűcs Krisztina.

Elmondta a helyi közösségnek fontosak a tradíciók, de az újdonságoktól sem zárkóznak el, ilyen például a jégbe hűtött szilvaleves.

– Általában 7-8 lekvárfőző család is részt vesz ezen a napon. Rengeteg munkájuk van benne, össze kell fogniuk, hogy ennyi gyümölcsöt fel tudjanak dolgozni időben. A falu közösségét a Noszvaj Idegenforgalmáért Egyesület fogja össze, erre szükség is van, hiszen annyi szálon futnak ezek az események, hogy közös munka nélkül nem lehetne színvonalasan, szórakoztatóan megvalósítani. A fiataljaink, gyermekeink is részt vesznek mindebben, bevonják őket a szülők. Sok tehetséges gyermek van Noszvajon és tanulmányaik miatt általában Egerbe vagy távolabbra kerülnek, de öröm látni, hogy jelentős számban térnek haza ezt követően és viszik tovább a családi gazdaságot, vállalkozást, vagy kezdenek saját projektbe Noszvajon – mesélte.