Több mint felével bővült az idei első félévben a Magyarországon forgalomba hozott elektromos autók száma az egy évvel korábbihoz képest, tájékoztatta portálunkat a Gyöngyösön is gyárral rendelkező Schneider Electric. Közlésük szerint a vállalatok e-autó beszerzését támogató programhoz hasonló kezdeményezések miatt a következő időszakban is jelentős növekedés várható ezen a területen. A még dinamikusabb fejlődéshez azonban a töltési infrastruktúra erősítése, valamint intelligens, a hatékony energiafelhasználást segítő és egyben a villamos hálózatokat a túlterheléstől védő, töltést menedzselő rendszerre is szükség van, tette hozzá a multinacionális vállalat.

Hatékony és biztonságos töltési megoldást fejlesztett ki a Schneider Electric

Fotó: Schneider Electric /Facebook

– Az idei első félévben 12 százalékkal bővült a Magyarországon forgalomba hozott új autók száma az egy évvel korábbihoz képest, és meghaladta a 63 ezret a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének összesítése szerint. Ezt jóval meghaladó növekedés volt az elektromos járműveknél, amelyekből 4656-ot adtak el 2024. első hat hónapjában, ez éves összevetésben 59,6 százalékos fejlődést jelent. Azt is érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy az e-autók a teljes újautó-piac mindössze 7,4 százalékát adták az idei első félévben. A következő időszakban várhatóan továbbra is intenzív növekedés lesz majd az elektromos járművek forgalmában, amit többek között az olyan programok is segítenek, mint a vállalati e-autó beszerzéseket támogató kezdeményezés. A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve REPowerEU fedezetéből finanszírozott program az akkumulátor kapacitásának függvényében 2,8-4 millió forinttal segítheti egy elektromos jármű beszerzését. A cégek tisztán elektromos személygépkocsi, teherautó vagy kisbusz vásárlásához kaphatnak vissza nem térítendő állami hozzájárulást – részletezte a Schneider Electric.

A vállalat közleménye kitér arra, hogy az Energiaügyi Minisztérium június 25-i közlése szerint már több mint 3200 társaság igényelt forrást a februárban indult program keretében, mintegy 3900 jármű – közel 3000 személyautó és több mint 900 kisteherautó – beszerzéséhez, több mint ezer pályázat esetében pedig már a támogatói döntések is megszülettek. A beérkezett kérelmek együttesen a teljes 30 milliárd forintos keretösszeg felét fedik le.