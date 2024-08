Az ünnepi, hosszú hétvégén változik a közlekedési rend a MÁV-VOLÁN-csoportnál, hívták fel a figyelmet. Az előttünk álló hosszú hétvégén és az ünnepen várhatóan sokkal többen utaznak a vonatokon és a távolsági buszokon, mint egy átlagos hétvégén. Erre készülve a MÁV-START figyeli az utasforgalmat, és ha kell, több kocsival indítják az InterCity-vonatokat.

Változik a buszok menetrendje a hosszú hétvégén Hevesben

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

A fővárosi tűzijáték után vonattal hazatérők kényelmesebb eljutása érdekében az elővárosi esti vonatok hosszabb szerelvényekkel, két vagy három FLIRT motorvonat-egységgel és KISS emeletes motorvonatokkal indulnak a budapesti pályaudvarokról, a MÁV-HÉV pedig nagyobb kapacitású járműveket közlekedtet egyes HÉV-vonalakon is. A MÁV és a Volánbusz azt kéri, hogy időben tervezzék meg utazásukat, indulás előtt tájékozódjanak az ünnepnapi és hétvégi közlekedési rendről, használják a tervezésnél az emma.mav.hu oldalt. Érdemes minél előbb elővételben megváltani a menetjegyeket, vagy használni az automatákat, az online jegyvásárlást az Elvirán vagy a MÁV applikációban is, ahol már a Volánbusz járataira is megválthatók a helyközi menetjegyek és helyjegyek.

A vonatközlekedésben augusztus 18-án és 19-én az ünnepnapi, 20-án a vasárnapi, 21-én pedig már megszokott munkanapi menetrend szerint járnak a vonatok. Augusztus 16-tól 21-ig az utasforgalom szempontjából frekventált napokon a kihasználtabb reggeli és délutáni InterCity vonatok szerelvényei az általános hétvégéken szokásosnál több kocsival közlekednek. A helyjegyek elővételi vásárlásától függően a lehetőségekhez képest az InterCity vonatokat több kocsival megerősítve közlekedteti a MÁV-START. Az esti tűzijátékról hazautazók kényelmesebb eljutása érdekében a MÁV-START a vonatokat a lehetőségekhez képest több kocsival, két vagy három FLIRT motorvonat-egységgel és KISS emeletes motorvonatokkal indítja el. A tűzijáték után nagyobb kapacitással közlekedő vonatok, többletjáratként a Keleti pályaudvarról Miskolcra 22 órakor, Gödöllőre 22:05-kor, Füzesabonyba 22:55-kor, Hatvanba 23:55-kor induló S80-as vonat jellemzően 1-1 KISS vagy 2 FLIRT motorvonattal közlekedik.