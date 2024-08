Ismét megtartották az Egri Civil Kerekasztal ülését, ahol ez alkalommal a XXIX. Eger Civil Ünnepe volt a fő téma. A civil kerekasztalt alkotó 11 szekció nagy erőkkel készül az idei civil ünnepre, hogy bemutathassák az eddigi éves munkájukat. A szervezés már az utolsó fázisban van, több szeptemberi program is a minden évben megszervezett civil ünnephez kötődik majd. Tóth Péterné, soros elnök elmondta, hogy a XXIX. Eger Civil Ünnepe hivatalos napja szeptember 21., szombat lesz.

Ismét megtartották az Egri Civil Kerekasztal ülését (Archív fotó)

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Az ünnepen, az előző évekhez képest színpadi produkciókkal, sátras szolgáltatásokkal és egészségügyi szűrésekkel is készülnek, de a fellépők kiléte egyelőre nem publikus. Felhívta azonban a figyelmet arra, hogy még most is lehet várják azon egri szervezetek jelentkezését, akik a XXIX. Eger Civil Ünnepe keretében szeretnének bemutatkozni a város lakosságának és a városba látogató vendégeknek. Az online jelentkezés még nyitott, jelentkezni pedig a [email protected] e-mail lehet.