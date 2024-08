A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) megalapította a a négy kategóriából álló Impakt Díjat a harmadik missziós tevékenysége erősítésére, számolt be az egyetem gyöngyösi Károly Róbert Campusa a weboldalán. A napokban számoltunk be portálunkon arról, hogy a felsőoktatási intézmény hat új oktatói díjat alapított, így az egyetem campusain, köztük a gyöngyösin is, elindult a MATE 2030 egyik kiemelt projektje, az Oktatói díjak 2024. A díjakkal az elhivatott tanárait ismeri el a felsőoktatási intézmény. Az egyetemi munkavállalók elismerése és motiválása céljából alapított Impakt Díj az egyetem a harmadik missziós tevékenységének erősítésére szolgál.

A MATE gyöngyösi campusának munkavállalói is jelölhetők az Impakt Díjra

Fotó: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

– Napjaink olyan meghatározó kihívásaira, mint például a klímaváltozás vagy a globalizációs és demográfiai krízisek, a felsőoktatási intézményeknek is reflektálniuk kell. A MATE az elszigetelődés helyett a társadalmi problémák megoldásában történő aktív részvételt, a gazdasági, civil és állami szereplőkkel való szoros együttműködést támogatja. A társadalmi felelősségvállalásra történő törekvést az egyetem harmadik missziója képviseli, mely az oktatási és kutatási tevékenységen túl, bár azokkal átfedésben és erős szinergiában, az intézmény új funkcióját jelenti. A harmadik missziós tevékenységek gyakran túlmutatnak az egyetem falain és nagy társadalmi hatással rendelkeznek, ami nem csak az egyetem megítélését, de a jobb pályázási lehetőségeken keresztül a vezető egyetemekre jellemző vegyes finanszírozás megvalósítását is elősegítik. A MATE 2030 stratégia kiemelt célja, hogy az egyetem számos olyan nagyhatású impakt tevékenységgel járuljon hozzá a társadalom jólétéhez, melyek konkrét problémákra jelentenek megoldást, illetve előmozdítják a tudásalapú társadalom víziójának elérését. Az egyetemi munkavállalók elismerése és motiválása céljából az egyetem megalapította a négy kategóriából álló Impakt díjrendszert, melynek keretében bármely egyetemi dolgozó nyerhet díjat négy kategóriában, aki széleskörű társadalmi és/vagy környezeti problémák megoldásain dolgozik, legyen szó akár innovációs, kutatás-fejlesztési, közösségteremtő vagy kommunikációs területről – tájékoztat a gyöngyösi campus a honlapján.