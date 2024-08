Ebben az évben befejeztük a Csernely-patak bíbor nebáncsvirág (Impatiens glandulifera) mentesítését Igazgatóságunk Tarna-Lázbérci Csoportjának működési területén. Több községet érint ezen özönnövény terjedése, valamint a festői, fokozottan védett területet, az Upponyi-szoros sziklái közt megbúvó Csernely-patak árterét is, számolt be a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. Mint minden inváziós faj esetében: a megelőzés vagy - ha már megjelent a problémás betolakodó - az időben való cselekvés nagyon fontos! Az idegenhonos fajok terjedését ugyanis leginkább a kezdeti felismerés és a tudatos cselekvés gátolhatja meg.

Bíbor nebáncsvirág

Fotó: Bnpi.hu

Mi a „baj” a bíbor nebáncsvirággal?

Európába dísznövényként, illetve mézelő növényként hurcolták be, eredetileg a Nyugat-Himalája mérsékelt, csapadékos éghajlatú térségeiben és Kelet-Indiában őshonos. Sűrű állományokat képez; allelopátiás hatása is ismert, mely révén elnyomja az eredeti lágyszárú növényzetet, teljesen átformálva az érintett ökoszisztémát. A természetközeli ártéri erdők spontán regenerálódását, megújulását és a szabályozott vízfolyások mesterséges rehabilitációját is akadályozza.

A Csernely-patak bíbor nebáncsvirág mentesítésének érdekében Uppony község határában a tavalyi évhez hasonlóan idén is önkéntes napokat hirdettünk meg, ahol szívesen vettük segítőkész természetbarátok csatlakozását. A segítséget látogatóhelyeinken beváltható családi belépőkkel háláltuk meg. 7 elszánt természetbarát jelentkezett az önkéntes akciókra, de csatlakoztak kollégáink ezen tevékenységéhez a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem természetvédelmi mérnök hallgatói is. Így sikerült ezt a viszonylag hosszú szakaszt 5 nap alatt bíbor nebáncsvirág-mentesítenünk, a több ezer egyedből álló gócpontokat felszámolnunk! Ezúton is köszönjük az önkéntesek, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem természetvédelmi mérnök hallgatóinak kitartó segítségét!