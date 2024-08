– Nyár van, lassabb ütemben, de szépen folynak a háttérben a munkálatok, virágosítások. Végérvényesen elkészült a röplabdahaló is az iskolaudvaron – tette közzé az Egerszóláti Faluszépítő, Kulturális és Ifjúsági Egyesület Facebook oldalán.

Beszámoltak arról is, hogy készül a pingpongasztal, kosárlabdapalánk, nyársaló, kerítés, tereprendezés és indulnak a korlátfestések. Az iskolában a dákók, dartsnyilak már elérhetőek. A könyvtárat a nyári táborban a gyerekek rakták rendbe. Szokás, hogy a búcsúi bál bevételét is a közterületek szépítésre fordítják a faluban. Év elejétől új elnöke és tagjai is vannak az Egerszóláti Faluszépítő, Kulturális és Ifjúsági Egyesületnek. Prokaj Gábor képviselő idén januártól vette át az elnökséget, korábban a Heves Megyei Hírlapnak beszélt a működésről.

– 1997 óta sokan, sokféleképpen járultak hozzá Egerszólát rendezettségéhez. Az előző elnökünk már 2 éve jelezte, hogy átadná a lehetőséget a fiataloknak, ő szépkorúvá vált. Januárban sok új taggal is bővültünk. A korábbi elnökkel azóta is tartjuk a kapcsolatot. Most több mint 20 tagunk van, és több mint egy tucat ember minden megmozdulásunkban részt tud venni, 30-40 év környékén van az átlag életkor. Szívmelengető látni, hogy a családos tagjaink gyermekei is sokat segítenek. Szeretném, ha megmaradna ez a lelkesedés. Egyébként havonta 1 alkalom fix, de áprilisban ez például 3 nappá bővült, hiszen dolog van bőven – részletezte Prokaj Gábor. Elmondta, hogy év elején teljes állapotfelmérést végzett a településen, megfogalmazta a feladatokat, egyeztetett az önkormányzatban képviselőtársaival.