- Emellett betegségeket terjeszthetnek: az idegenhonos özönfajok olyan új kórokozókat is hozhatnak magukkal, amelyek az adott területen korábban nem létező, új betegségeket, potenciálisan járványokat okozhatnak. Negatív humán-egészségügyi hatásuk is lehet: egyes inváziós fajok veszélyeztethetik az emberi egészséget is, például asztma, bőrgyulladás és allergiák okozói lehetnek. Az invazívan terjedő fajok visszaszorítása épp ezért a természetvédelem egyik kiemelt feladata. A következő napok bejegyzéseiben újra felidézzük, hogy a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén milyen inváziós növényfajokkal találkozhatunk, és ezek ellen milyen védekezési módszerek alkalmazhatók a leghatékonyabban – írták róluk.