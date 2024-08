Bűn- és balesetmegelőzés 1 órája

Kötetlen jelleggel, a fiatalok és a kísérő pedagógusok is több bűnmegelőzési témakört is átölelő tájékoztatást kaptak. Többe között érintették a drogprevenció, a cyberbullying, a szexuális visszaélések és a vagyonvédelem témaköröket is.

Összehangolt ellenőrzési akciót hajtottak végre a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság és társzervei a Tisza-tónál. A Tisza-tavi Régiós Közbiztonsági Koordinációs Bizottság (TKKB) 2024. évi munkaprogramjának megfelelően közlekedésrendészeti és közbiztonsági-bűnügyi ellenőrzést hajtottak végre a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai és társzervei augusztus 9-én, közölte a honlapján a Police.hu. Az összehangolt ellenőrzés ideje alatt kiemelt figyelmet fordítottak - közúton és vízen is - az ittasan közlekedők kiszűrésére. Az akcióban prevenciós céllal vettek részt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűn- és balesetmegelőzési munkatársai. A rendőrök az alábbiakra hívták fel a turisták figyelmét: fürdőzni csak az erre kijelölt helyen lehet,

a vízi balesetek elkerülésének érdekében a fürdőzés alapvető szabályainak betartására nélkülözhetetlen,

a strandon való tartózkodás időtartama alatt is az figyelmet kell fordítani az értéktárgyak megőrzésére,

a bűncselekmények áldozatává válásának elkerülése egyszerű praktikák alkalmazásával is lehetséges.

A bűn-és balesetmegelőzési szakemberek felkeresték a Tiszavalk térségében található csónakkikötőt is. A kikötőben prevenciós foglalkozást tartottak az „Aktív Magyarország” ifjúsági vízi tábor lakóinak. A középiskolások bűn-és balesetmegelőzési kvízt oldottak meg, majd egy rendőri előadást hallgattak meg a nyári időszak gyerekeket fenyegető veszélyeiről. Az akcióban a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal halászati felügyelői, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság, illetve a Bükki Nemzeti Park munkatársai is részt vettek.

