Egyre nagyobb port kavar a Gyöngyösi TV által, a Facebook-oldalukon indított szavazás a gyöngyösi szegregátummal, a Durandával kapcsolatban. Ön milyen formában támogatná a Duranda felszámolását? – tette fel a kérdést a Gyöngyösi TV a közösségi oldalán.

Önkéntesek szedik össze a szemetet a Durandában

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

A válaszlehetőségek:

Az ott élőknek építsen az önkormányzat olcsó, könnyűszerkezetes ingatlant

Biztosítson számukra bérlakást Gyöngyösön

Gyöngyös teljes területén, "szétszórva" helyezzék el a jelenleg ott élőket

Biztosítnak nekik lakhatást Gyöngyösön kívül, más településeken

Ezeken felül a tévé oldalának látogatói is megadhatnak válaszlehetőségeket, már ezek száma is jóval 10 fölött járt a hétvégéhez érve – több közülük szélsőségesen felkorbácsolt indulatokról tanúskodik –, elolvashatók a Gyöngyösi TV Facebook-oldalán.

A szavazás szombat reggeli állása szerint a voksolók közül messze a legtöbben, 55 százalékuk gondolja úgy, hogy az a válaszlehetőség tartalmazza a legjobb megoldást, hogy "Biztosítnak nekik lakhatást Gyöngyösön kívül, más településeken". A szavazáson vezető felvetés ellen Gyöngyös térségében már polgármesterek is hallatták hangjukat.

Hevér Lászlóné, Gyöngyöspata polgármestere a Gyöngyöspata Város Közösségi Oldala Facebook-oldalon pénteken a következőket írta:

"Tisztelt Gyöngyöspatai Lakosok! Gyöngyöspata Város Önkormányzata nevében szeretnék tájékoztatást nyújtani az önkormányzat álláspontjáról a Gyöngyösi TV által kezdeményezett hangulatkeltő szavazással kapcsolatban, amelynek címe: „Szavazzon! Ön milyen formában támogatná a Duranda felszámolását?” A televízió a közösségi oldalán a gyöngyösi Duranda felszámolására vonatkozó megoldási javaslatok között választási lehetőségként felajánlja a „Biztosítnak (sic!) nekik lakhatást Gyöngyösön kívül, más településeken” választ is. Emellett szerkesztői kérdésként érdeklődtek arról is nálam, hogy „Gyöngyöspatán vannak-e esetleg olyan ingatlanok, amelyekben a Durandában élők elhelyezhetők, illetve a település szívesen fogadna-e egy ilyen kezdeményezést?” Gyöngyöspata Város Képviselő-testülete határozottan elutasít minden ilyen irányú alaptalan ötletelést, és ennek minden fórumon hangot is fog adni. Gyöngyöspata Város Önkormányzata ugyanis nem vállal semmiféle szerepet a gyöngyösi szegregátum feltételezett felszámolásában. E témát Gyöngyöspatával kapcsolatba hozni kizárólag a szerkesztői fantázia szüleménye. Úgy gondolom, a televízió tevékenysége alkalmas városunk jó hírnevének megsértésére, indulatok korbácsolására, és álhírek terjesztésére, ezért arra kérem a televíziót, hogy azonnal hagyják abba Gyöngyöspata lejáratását, és kérjenek bocsánatot a gyöngyöspataiaktól!", fogalmazott Hevér Lászlóné.