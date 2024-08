Szimonetta tőlük hallott először az egyetemi életről és annak minden előnyéről; a jó tanulmányi eredményért járó ösztöndíjakról és a szociális alapon járó juttatásokról, de az egyetem kevésbé kellemes oldaláról, a kemény munkáról, a zárthelyi dolgozatokról és a vizsgákról is.

Az eduline.hu ezt írja: "az önkéntesek szívesen töltötték az idejüket a kerecsendi cigánygyerekkel, Szimonetta pedig hamar összebarátkozott velük. Gyakran elhívták magukhoz Budapestre, a szórakozásba pedig sokszor az is belefért, hogy ellátogassanak egy-egy egyetemre és a kerecsendi lány testközelből is megtapasztalja, hogy lehet máshogy is élni, mint amit Kerecsenden megismert."