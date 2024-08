– Mi a jelentősége egy névnek az iskola életében? A név mindig nagyon fontos volt, minden időben. Aki valaminek nevet ad, az a név attól fogva hozzá tartozik. A nevek egyedivé tesznek bennünket. Végig kell gondolnunk, kihez és mihez kell méltónak lennünk, milyen követelményt állítottunk magunk elé azzal, hogy iskolánk Kányádi Sándor nevéhez kötődik majd. A magas színvonalú oktató-nevelő munka mellett kiemelt szerepet kell kapjon az irodalom, a természet, a közösség, melyek névadónk életében és költészetében is fontosak voltak. Emeli az ünnepünk fényét, hogy Magyarországon a gyöngyöstarjáni általános iskola az első köznevelési intézmény, amely Kányádi Sándor nevét viseli. Innen csak indulni lehet, s aki elindul, visszajöhet – ezt a Kányádi-idézetet választotta az iskola a jelmondatának, mert ez a szellemiségünket és közösségi összetartozásunkat is kifejezi – fogalmazott Tippanné Szabó Erika.

Pénteken tartotta névadó ünnepségét a gyöngyöstarjáni általános iskola

Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Horváth László országgyűlési képviselő szintén egy Kányádi-idézettel kezdte beszédét: Én sem volnék, ha nem volnál, ha te hozzám nem hajolnál, te sem volnál, ha nem volnék, ha én hozzád nem hajolnék.

– Az első sort mondhatná maga az iskola is, hiszen mi lenne vele diákok, pedagógusok, szülők nélkül. De fordítva is igaz a harmadik sor szerint, azaz, mi lenne velünk iskola nélkül. Nem ismernénk meg a világot. Ez az idézet arra is rámutat, hogy az ember önmagában semmihez sem tud kezdeni. Az ember csak akkor ember, ha van legalább egy másik társa. Mindig egy másik emberben találjuk meg azt a megértő, támogató társat, aki túlsegít az élet bajain. Mire is kell az iskolának tanítani? Azt mondják, az Életre. De miről szól az Élet? Azt gondolom, végzetes félreértésben van a világ, mert az a versenyre, a másik legyőzése általi kiemelkedésre, azaz az érvényesülésre akar felkészíteni. Az Élet nem erről szól, hanem arról, hogy a másik emberrel összhangban legyünk. A környezetünkkel, a világgal összhangban legyünk. A világ az összhangról és az együttműködésről szól. Mindig azok haladtak tovább, és fejlődtek, akik az adott helyzetekben jó válaszokat tudtak adni. Ezekre a jó válaszkra tanít meg az iskola – hangsúlyozta Horváth László.