A napokban projektismertetőt tartottak a Nagyrédei Gondozási Központban, melyet Pardi Beatrix, a központ vezetője kezdeményezett, számolt be az eseményről Siposné Fodor Judit polgármester. Mint közölte, az intézményvezető a központ kertjében egy kis kápolnát szeretne létrehozni, elsősorban klubtagjaik számára.

A leendő kápolna makettje is látható volt a projektismertetőn

Forrás: Siposné Fodor Judit/Facebook

– A projekt előzménye az, hogy a központ klubtagjai idős, keresztény hitű, vallásukat aktívan gyakorló hívő, sokszor nehezen mozgó, mozduló ellátottak. Sajnos, sokszor nehézséget jelent számukra eljutni az istentiszteletre. Őket látva, és gondjaikat ismerve alakult ki, formálódott és lassan körvonalazódott a kis kápolna megépítésének szándéka. A projektismertetőn bemutatták az életnagyságú makettjét is. Óriási örömünkre már most sokan felajánlották segítségüket a kápolna megépítéséhez. Van, aki munkával, van, aki anyagi támogatással, van, aki építőanyaggal segíti a cél megvalósulását. Az összefogásnak köszönhetően az építés hamarosan megkezdődik. Bízunk benne, hogy nem csak klubtagjaink, hanem a településre látogató és átvonuló zarándokok, illetve Nagyréde lakói is betérnek majd egy kis pihenőre, elcsendesedésre az intézmény csodálatos kertjébe, a kis kápolnához. Köszönet kollégáimnak a megépítés gondolatáért, és a gondolat valóra váltásáért tett minden lépésükért. Oláh Gábort idézve: A hit a végtelenség kapuja, mert legösztönösebb gondolatunkat röpíti a legszárnyalóbb fantáziával – fogalmazott Siposné Fodor Judit.