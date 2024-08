Néha hasznosnak találom az önkiszolgáló kasszákat az üzletekben. Annak ellenére, hogy látok benne lehúzást, hiszen elveszi a kasszások munkáját és a fizetésüket is, amellett én meg ingyen dolgozom az üzletnek. Inkább nekik kényelmes meg olcsóbb, annak ellenére, hogy a multik azt hirdetik, hogy nekünk jobb.

Akkor szoktam használni az önkiszolgáló kasszát, mikor fáradt vagyok a sorban álláshoz vagy sietek, hiszen általában a rendes kasszáknál hosszú sorok szoktak állni. Bár nem is csodálom, hiszen csúcsidőben is csak egy-két hagyományos kassza működik, így nyilván nagy a sor. Gondolom, ha az önkiszolgáló kassza helyett a dolgozókra költötték volna a pénzt és több pénztáros lenne, több nyitott kasszával, fele akkorra sorok nem lennének, mint most.

Ettől függetlenül annak kifejezetten szoktam örülni, hogyha tudok haladni. Bár volt már rá példa, hogy lassan haladtunk, hiszen elég érdekes dolgok tudnak történni egy gépnél, ha az ember nem figyel oda. Volt olyan eset, mikor készpénzzel fizettünk, azonban barátom véletlenül úgy helyezte be a gépbe a papírpénzt, hogy be volt hajtva a sarka. A gép azonnal elkezdett csipogni, sípolni és „pánikolni”, csoda, hogy nem robbant fel. Segítséget kellett kérnünk, a gépkezelő hölgy viszont annyira nem örült nekünk, mert szét kellett szednie a gép kasszáját, hogy kiszedje a bankjegyet. Végül átküldtek minket egy másik kasszához, hogy ne tartsuk fel a többi vásárlót, amíg megoldották a problémát.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock)