Pafféri Zoltán kérdésekre válaszolva hangsúlyozta, hogy a nagyobb katasztrófát éppen azért sikerült elkerülni, mert a kérdéses szakaszon is óránkénti 40 kilométeres sebességkorlátozás érvényes, így nemcsak a balesetet szenvedett vonat, de a mellette haladó szerelvények vezetői is kellő gyorsasággal tudtak reagálni a helyzetre. Egyben cáfolta azokat a sajtóinformációkat, amelyek szerint a MÁV ötletszerűen vezet be sebességkorlátozásokat bizonyos vonalszakaszokon.

– A korlátozásokat éppen azoknak a szigorú ellenőrzéseknek a nyomán vezetik be, amelyeket a nemzetközi protokoll szerint rendszeresen elvégeznek - mondta a MÁV vezérigazgatója.