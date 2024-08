Augusztus 24-én ünnepi szentmise keretében áldotta meg Kömlőn a felújított templomot dr. Ternyák Csaba egri érsek, tájékoztatott az Egri Főegyházmegye. Közlésük szerint az érsek a szentbeszédében az apostolok közösségéről, küldetésük folytonosságáról szólt, mely alapján Jézus Krisztusra vezethető vissza a püspökök megbízatása. Személyes emlékét felidézve a főpásztor elmondta: 1993. január 6-án II. János Pál pápa kezéből kapta a püspöki felszentelést.

Nemcsak a templomot, az életünket is meg kell újítani, emelte ki dr. Ternyák Csaba

Fotó: Szent István Televízió - Vozáry Róbert

– Szent Pál apostol az efezusi levélben Isten népének nevezi a híveket, a szentek polgártársainak. Isten házában valósul meg a maga teljességében ez az igazság, amikor hálát adunk, hogy meghívott bennünket. Szent Pál apostol az efezusi levélben ezt tovább folytatja, amikor azt mondja, hogy apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok. Mi is egymásra rakott épület vagyunk, ilyen az egyház. Ennek a háznak van egy csodálatos, rendkívül erős szegletköve, maga Jézus Krisztus. A mai ünnep is erre tanít bennünket, s arra is, nem elég szépen megújítani a templomot, nekünk is meg kell újítani életünket, közösségünket – fogalmazott dr. Ternyák Csaba, aki köszönetet mondott az augusztusig itt szolgáló Varga Pál atyának, és bíztatta a nemrég érkezett Vadászi László plébániai kormányzót az új lendületre.

– Isten bennünket örök életre teremtett. S ezért mi hisszük azt Jézus Krisztus nyomán, hogy a halál egy kapu, amely átvezet bennünket a másik életbe. Ez a templom a jelenlétével, a pap az itt bemutatott szentmisével hirdeti, hogy az Isten szeret bennünket és vár bennünket az ő országába – emelte ki dr. Ternyák Csaba.

A Egri Főegyházmegye arról is beszámolt, hogy ugyanezen a napon a főpásztor Besenyőtelken is megáldotta a felújított templomot. Homíliájában az érsek az evangélium tanítása, Bertalan apostol története kapcsán úgy fogalmazott: Jézus megbizonyosodott arról, hogy Nátánáel Bertalan igaz ember, s meghívta tanítványai közé Fülöpön keresztül.

Besenyőtelken is megáldotta a felújított templomot

Fotó: Szent István Televízió - Vozáry Róbert

– A mai világban is legtöbbször Isten egy másik emberen keresztül szólít meg bennünket. Jézus tizenkét alapkőre, apostolra építette egyházát. Szent János a Jelenések Könyvében látomásában megdicsőült egyházról szól, itt az üdvözült lelkek vannak Istennél, s a mennyei Jeruzsálemnek tizenkét alapköve van. Az egyháznak más dimenziója is van, a szenvedő egyház, a tisztítóhelyen lévő lelkek és a zarándok egyház, mely az e világon lévők közössége. Szent Bertalan apostol ünnepén azért imádkozunk, hogy az Úr adjon szent vágyakat a szívünkbe, hogy mi akarjunk eljutni a mennyországba, a megdicsőült egyház tagjai, hogy lehessünk! – kérte a főpásztor az Egri Főegyházmegye tájékoztatása szerint.