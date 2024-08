Kigyulladt egy traktor tegnap kora délután a Hatvan és Nagygombos közötti külterületen. A lángokat a hatvani hivatásos tűzoltók vízsugarakkal fékezték meg, majd az egységek visszahűtötték a munkagép izzó részeit. A tűzben senki nem sérült meg.

Portálunk is hírt adott arról, hogy délután kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy munkásokat szállító autóbusz Tarnaörs határában, a 3229-es úton. A lángok a környező elszáradt növényzetre is átterjedtek. Az esethez a jászárokszállási önkormányzati, valamint a hevesi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik négy vízsugárral oltották el a tüzet. A járművön negyvenen utaztak, rajtuk is segíteni kellett.