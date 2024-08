A városháza közleménye kitér arra is, hogy az egyhetes kínai tartózkodás során a gyöngyösi küldöttség élelmiszeripari és nehézipari üzemekkel, ipari parkokkal, kórházzal, oktatási intézménnyel, logisztikai csomóponttal ismerkedett meg, és folytatott egyeztetéseket, és mutatta be a Gyöngyös kínálta befektetési lehetőségeket. A személyes találkozások során a gyöngyösi delegáció – többek között – a luohei közkórház vezetésével is tárgyalóasztalhoz ült. A megbeszélésen jelenlévő egészségügyi szakemberek megerősítették, hogy nyitottak a kórházak közötti együttműködés kialakítására, mely a jelentős hazai szakemberhiány jelentette probléma enyhítésén túl a tapasztalat- és tudáscserét is előmozdíthatja, áll a közleményben.

Az egészségügyi kérdések mellett az oktatásügyi partnerség is központi szerepet kapott a hivatalos látogatás során, tette hozzá a városháza.

– A MATE Károly Róbert Campus vezetése már az önkormányzati delegáció érkezése előtt is tárgyalásokat folytatott Luohe város magyarországi képviselőivel, melyek eredményeként lefektették egy jövőbeni hallgatói csereprogram alapjait. Az oktatási intézmények közötti kapcsolat fontosságát, illetve a fiatalság nemzetközi szemléletének, a szakismeretek továbbadásának és kölcsönös kiegészítésének, illetve a tudományos együttműködési pontoknak a jelentőségét erősítették meg a testvérvárosban szervezett oktatásügyi szimpóziumon a két település képviselői. A kétoldalú kapcsolatok folytatásaként a mintegy 2,3 millió lakosú Luohe képviselői érkeznek Gyöngyösre a szeptemberi szüreti napok ideje alatt – áll a gyöngyösi városháza közleményében.