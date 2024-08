Az elmúlt négy év átlagában 45 ezer tonna körüli szilvatermést takarítottak be a hazai ültetvényeken, mégpedig nagy ingadozásokkal: 2020-ban kifejezetten alacsony, 24 ezer tonna, két évvel később pedig több mint 60 ezer tonna szilvát szüreteltek, írta a Világgazdaság.

Kisebb területen, de sok szilva termett Hevesben is (Illusztráció)

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet közös körképe szerint az idei termés valószínűleg 50–60 ezer tonna között lesz, tehát az idén megközelíthetjük a jobb évjáratok termését. Mindezt annak ellenére, hogy a változékony időjárás okozta fagykár és hideghatás következtében a megszokottnál nagyobb mértékű volt a gyümölcshullás. Az utóbbi évek egyébként nem kedveztek a szilvának, a tavaszi fagyok, a virágok megfázása, a méhek elmaradása, a gyenge termékenyülés miatt egyre nagyobbak a terméskilengések, így kiszámíthatatlanná vált a termés és a piac egyaránt.

Azt írjk, a szilvára is igaz idén, hogy a termés termesztőkörzetenként és fajtánként egyaránt rendkívül heterogén. A betakarítási szezon, akárcsak a legtöbb gyümölcsfajunk esetén, nagyságrendileg két-két és fél héttel korábban kezdődött. A legnagyobb problémát a szárazság és a légköri aszály okozza, ami visszafogja a szilva növekedését; egyes érzékeny fajták szinte a fán aszalódnak meg. Ha a száraz és meleg időjárás továbbra is megmarad, az – akár jelentősebb mértékben is – csökkentheti a várt termésmennyiséget. Az idei évben nagyobb növényvédelmi problémáról nem számoltak be a termelők. A magyarországi szilvatermő terület a NAK felmérése szerint 5776 hektár. Ez folyamatosan csökken: tíz évvel ezelőtt még közel 8 ezer hektár szilvaültetvényt regisztráltak.

A régió a legnagyobb termelő

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1654 hektár, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye további 895 hektár szilvatermő területet ad. Bács-Kiskun vármegyében 1180 hektáron termelünk szilvát, míg

Pest vármegyében 897 hektár a termőterület. Ezzel Északkelet-Magyarország rendelkezik a termőterület 40-45 százalékával, az ország középső része pedig bő egyharmadot ad a termőfelületből. A legnagyobb területen termelt fajták közé tartoznak a Katinka, a Cacanska Lepotica, a Cacanska Rana, a Bluefree, a Stanley, a President és a Top-sorozat fajtái. A termés bő fele a feldolgozóiparba kerül (magyarországi vagy esetleges módon külföldi, döntően német), míg kevesebb mint 50 százaléka a hazai, kisebb hányadban pedig a külföldi frisspiacon értékesül.