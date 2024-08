– Pénteken járt kollégánk utoljára a belvárosi kutyafuttatóban. Akkor még rendezett volt a helyszín, szeméthalmoknak nem volt nyoma – számolt be Eged Renátó, a Városgondozás Eger ügyvezetője portálunknak. Mint ahogy arról vasárnap írtunk, aznap reggelre ismét a 2 héttel ezelőttihez hasonló állapot fogadott egy kutyájával a futtatóba érkező férfit, csupa szemét volt a terület egy része.

A korábbihoz hasonló állapot uralkodott a kutyafuttató területén

Fotó: Szabadi Martina Laura/ Heves megyei Hírlap

– Hétfő reggel 9 zsáknyi szemetet szedtek össze kollégáink. Reggelente egyébként is a belváros, a Dobó tér takarításával kezdenek, de most a futtató volt az elsődleges a jelzés nyomán. Sajnos a városgondozás munkatársainak nincs jogköre elküldeni vagy igazoltatni azokat a személyeket, akik nem a céljának megfelelően használják a futtatót. Szóba került, hogy zárjuk be a területet, de nincs kapacitásunk minden reggel nyitni és zárni ezeket a helyeket is – mondta portálunk kérdésére Eged.

Arról is beszámolt, hogy terveznek egy kifejezetten a szűk belvárossal foglalkozó csoportot felállítani a városgondozáson belül. Ha ez megvalósulhatna, akkor gyakoribb jelenléttel talán segíteni lehetne a mostani helyzeten.