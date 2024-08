A hagyományok sorát immár ötödik alkalommal gyarapította a falunapon megrendezett Tóth Imre kispályás meghívásos emléktorna, amelyen ezúttal öt csapat vett részt. A focival párhuzamosan futott a tűzoltó bemutató, valamint a Füzesabonyi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési kitelepülése. Tíz órakor pedig a gyerekprogramok – közöttük élő csocsó, ugrálóvár, arcfestés, lufihajtogatás, csillámtetoválás – is megkezdődtek. Mint az várható volt nagyon népszerű elfolaltságot nyújtott a habparty a gyerekek körében, de néhány felnőtt is "habozott" egyet, hogy utána, déli 12 órától minden regisztrált érdeklődőt ebéddel vendégelhessenek meg a szervezők, ami jelen esetben egy jó adag babgulyás volt.

Népszerű volt a habparty a gyerekek körében

Fotó: Beküldött



Az ebédet eredményhirdetés követte, amikor is kiderült: a főzőversenyt az Egyszemélyes hadsereg nevű csapat nyerte, kakaspörköltjével. Mögöttük a Haverok végeztek csülökpörköltjükkel, a harmadik hely a Kovács családnak jutott Slambuc ételükért. Ami pedig kispályás labdarúgó emléktornát illeti, ezt az Öreg Haverock nyerték, megelőzve a Retro Bt-t, illetve a bronzérmes Besenyőtelek U 19 csapatát. Mindkét esetben a díjakat Tóthné Szabó Anita polgármester és Pásztor István alpolgármester adta át. Az emléktorna díjait egyébként Tóthné Szabó Anita és Németh Róbert vállalkozó ajánlotta fel.

A délután 3 órakor kezdődő ünnepi program előtt az Akusztik Trió szórakoztatta a közönséget, igényes könnyűzenei dalokkal. Ekkor kapott – a programban meg nem hirdetett – szerepet az időjárás: az ünnepség előtt vihar csapott le a rendezvény helyszínére, így a vásárosok is szedték "sátorfájukat", valamint az érdeklődők száma is megcsappant.

A megszokottól kisebb létszámú közönség előtt ünnepi köszöntőt tartó Tóthné Szabó Anita polgármester úgy fogalmazott, hogy számára mindig felemelő érzés augusztus 20-a, a magyar államalapítás, Szent István ünnepe alkalmából egy nemzethez tartozó közösség elé állni és ünnepi beszédet mondani. Falunapunk, a mi közösségünk legnagyobb ünnepe is összekapcsolódik első és szent királyunk szellemi hagyatékával, így még erősebb a mondanivaló.