A fiatalok egész héten előre beosztott kiscsoportokban vannak, melyek általánosságban nyolc gólyából és két szervezőből állnak. A csoportok is külön-külön szerveznek minden nap saját kiscsoportos foglalkozásokat és beszélgetéseket. A tábor alatt három nagy előadáson is részt vehetnek a táborozók. Kedden egy párkapcsolati témájú foglalkozás volt, melyet Hamar Donát és Hamar Noémi Youtube szereplők tartottak. Szerdán egy Szólj be a papnak! című lelki előadáson, szombaton pedig, a Bagossy Brothers Company társaságában, egy üzleti-közéleti tematikájú kerekasztal beszélgetésen hallhatnak izgalmas témákról a táborozók.