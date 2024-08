Bár az Olimpia részben véget ért már, de volt aki kedvet kapott és kifejlesztette az M3 Próbát avagy triatlon az M3-as autópályán nevű versenyszámot, írta a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. hivatalos Facebook oldalán:

Torlódásban tolakodás, boxolás és a végére hagyták a legjobbat: a sávos táblával verekedést. Ismét egy gyöngyszem a hétköznapokból.

– Az M3-as autópályán az egyik átterelésnél történt mindez. A besorolásnál kezdődött a történet: kis piros kamionosunk előnyhöz akart jutni és még 2 autónyit a külső sávban akart előremenni bevágva egy személyautós elé. A művelet nem igazán jött össze: a besorolásnál egymás mögé kerültek az említett járművek, nem éppen a legszebb módon, amit dudaszóval is jelzett a hátra került személyautós. És itt érkezünk meg a videóban is mutatott részlethez. Kamionos megelégelte a mögötte haladó reakcióit, így megállt. Kiszálltak mindketten és indult az M3 Próba. Vitatkozás, bokorban talált eszközzel verekedés, sima box és végül segítségül hívták a sávos táblákat is, biztos, ami biztos alapon. Mindezt a dulakodás közben őket kikerülő autók előtt- mögött-között. Csoda, hogy nem lett belőle még egy gázolás is. Miután lemeccselték, mint akik jól végezték dolgukat, oldalra dobták a táblákat és tovább indultak. Sokszor megkapjuk, hogy miért vannak torlódások egy-egy átterelésnél. Hát, ha legközelebb állóra dugul egy átterelés és nem jön se rendőr, se mentő, se tűzoltó = nincs baleset, akkor gondolj arra, hogy lehet, hogy éppen egy ilyen remek párbaj folyik előrébb sorban – írták az esetről.