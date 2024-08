Negyvenöt gyermek és kísérőik látogatták meg a gyöngyösi hivatásos tűzoltókat kedd délután, tájékoztatta portálunkat Nagy Csaba tűzoltó százados, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Mint mondta, a fiatalok a nyári táborozásuk egyik állomásaként, érdeklődő tekintettel érkeztek a laktanyába.

Gyerekek látogattak a gyöngyösi hivatásos tűzoltókhoz

Forrás: Gyöngyösi HTP

– Természetesen a gyöngyösi tűzoltók is voltak gyermekek, visszagondolva a gondtalan nyaralásokra és táborozásokra, s törekedtek arra, hogy szép emlékekkel, élményekkel gyarapítsák a gyermekek nyarát. Bemutatták nekik a modern parancsnokságot a hálószobáktól a szertárig, továbbá a gyermekek a vonulós tűzoltó autókat is megnézhették és beleülhettek. A szolgálatban lévő állomány egy tűzoltó locsolós játékot is előkészített nekik az udvaron, melyen a számukra kiépített vízsugárral egy szemléltetett lakástüzet olthattak. A fiatalok hosszú sorban várták, hogy kicsit a tűzoltók bőrébe bújhassanak, a hangos gyermekzsivajban kézről-kézre adták a sugárcsövet. Az idő gyorsan eltelt, a gyermekeket további kalandok várják még, s távozásukkor örömökben gazdag és szép nyarat kívántak nekik a gyöngyösi hivatásos tűzoltók – részletezte Nagy Csaba.