– Ebben az esztendőben a 33. Fáklyás Királyköszöntőt szervezte meg az Egri Lokálpatrióta Egylet – mondta Habis László, az egylet elnöke hétfő délután a Dobó terén a Minorita templomban tartott ünnepen portálunknak.

Lerótta tiszteletét Eger a Fáklyás Királyköszöntőn az államalapító előtt

– Egy több mint 100 esztendős hagyományról van szó, melynek alapja, hogy az egriek az államalapítás ünnepének előestéjén kifejezték hálájukat Szent István királynak azért, hogy a várost felső Magyarország szellemi kulturális és egyházi központjává tette. Ez kötelez minket, hogy ezen értékeket megtartsuk és a fiatalabb generációnak átadjuk – tette hozzá. Kiemelte, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem számos oktatójának a közreműködésével idén is színvonalas műsort hallhattak és láthattak a templomban.

– Van kárpátaljai fellépőnk is a hagyományokhoz hűen, s a fertálymesterek kórusa is fellép. Mindezt gyönyörű orgonazene teszi teljessé. Öröm számunka, hogy fiatal fellépőnk is van. Arra törekedtünk, hogy az ünnepet övező gondolatkörhöz kapcsolódó énekek ha hozzanak el, de európai kulturális kitekintés is van a műsorban. A várban dr. Petercsák Tivadar, a Dobó István Vármúzeum nyugalmazott igazgatója, egy kitűnő történész szól az egybegyűltekhez. Ez nem egy politikai beszéd, hanem a városhoz kötődő történelmi események, gondolatok és szellemiség megidézése – mondta.

Kiemelte, hogy Imre király sírjánál a várban több mint egy tucat civil szervezet koszorúzott közösen. Arról is beszélt, hogy az ünneppel minden generációt szeretnének megszólítani.

– Ki kell tartanunk az értékeink, céljaink mellett. Ha az élet nehézségeket, kihívásokat is tartogat de a történelmi példák kapaszkodókat jelentenek számunkra a mindennapokban az értékek követésében. Ezt a Szent Istváni értékrendet én is egyfajta kapaszkodónak tekintem – fogalmazott.

A menet a fertálymesterek vezetésével a várba vonult

Az ünnepi műsort követően a fáklyás tömeg a fertálymesterek vezetésével a várba vonult ahol dr. Petercsák Tivadar felidézte Szent István király a püspökséget megszervezésével megteremtette azokat a kereteket, melyek hazánk boldogulást szolgálták, megőrizte az állam függetlenséget, s mindezek miatt méltán az egyik legjelentősebb személyiség a magyar történelemben. Kiemelte, nem csak hazánkban ünneplik szentként, számos település őrzi a nevét.