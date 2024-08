Nemcsak a lovas szekér a helyiek érdeme, de a fedett kerékpártároló is

Nemrégiben pedig arról is beszámolt a polgármester, hogy befejezték az új fedett kerékpártárolót, ami a volt takarékszövetkezet mögötti parkolóban található. Így már nemcsak az időjárástól, hanem a tolvajoktól is védett helyen tudják tárolni a kerékpárjaikat lakosok, ugyanis a területet térfigyelő kamerával is felszerelték.

Saját kezükkel építették fel a fedett kerékpártárolót.

Forrás: Jakab Ernő/Facebook

Mint írta, a beruházás a cseréplemez árán, azaz 120 ezer forinton kívül semmibe sem került a településnek. Ez azért valósulhatott meg, mert felajánlotta az építésre a 2022. év végén kapott jutalmát. Munkadíj pedig nem keletkezett, mert közösen, a kollégáival együtt építették meg a tárolót az alapoktól a tetőig. A régi kerékpártárolókat, közös megegyezést követően elbontották.

A kerékpártároló hasznos a helyieknek és környékbelieknek, hiszen sokan közlekednek biciklivel. Továbbá az önkormányzat nyáron úgy döntött, hogy kihelyez két párakaput is a településen, melyek közül az egyik az óvodában kapott helyet, a másik pedig a bicikli út mellé került.