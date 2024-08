Öt napon át látta vendégül augusztus derekán Detk az erdélyi Sepsibodok diákokból és kísérőikből álló küldöttségét. A nagy hagyományokra visszatekintő kapcsolatról a szervező dr. Vona-Túri Diána, Detk alpolgármestere beszélt portálunknak. Elöljárójában elmondta, hogy a Kovászna megyei Sepsibodok és Detk testvérkapcsolata közel 40 éves múltra tekint vissza.

A detki és bodoki gyerekek a gyöngyösi Mátra Múzeumban is jártak

Forrás: Czímer Tamás / Heves Megyei Hírlap

– Ez idő alatt erdélyi és detki családok alakítottak ki életre szóló kapcsolatokat, futballisták mérkőztek meg egymással hol Detken, hol Bodokon, illetve detki és bodoki gyerekek nőttek fel egymással barátságban. Korábban detki családok szállásolták el a bodoki delegációt és Erdélyben is ugyanígy fogadták a detki gyerekeket. Ebben az évben, kissé szakítva a hagyományokkal, az úgynevezett Pást Panzióban szállásoltuk el a 10 bodoki iskolás gyermeket és három kísérőjüket. Az öt napos itt tartózkodásuk során 12 detki diák és két tanárnő csatlakozott hozzájuk, hogy programok lebonyolításával, kirándulások megszervezésével és a település bemutatásával színesítsék számukra a nálunk töltött időt – részletezte dr. Vona-Túri Diána.

Az alpolgármester az eltelt napok összefoglalását azzal kezdte, hogy a hosszú út utáni pihenőt követően a bodoki diákok először Detk látványosságait látogatták meg, és a község történetének legfontosabb mérföldköveivel ismerkedtek a helyi gyerekek társaságában.

– Közösen megnéztük az általános iskolát, a régészeti múzeumot, jártunk a Wass Albert Könyvtárban és a faluházban egyaránt. Eltöltöttünk egy kis időt a játszótéren, a parkokban és futballpályán is. A gyerekek láthatták a híres detki pókemberek produkcióját, a bemutató után pedig szaltózni is megtanulhattak tőlük. A tábortűz mellett aztán, talán mondani sem kell, az estébe nyúlóan folyt a beszélgetés, barátságok szövődtek. Természetesen nemcsak Detk került a programjaink fókuszába, hanem a magyar történelem, valamint Heves vármegye természeti különlegességei és értékei is. Elutaztunk Egerbe, ahol meglátogattuk az várat és a Bazilikát. Azután a Líceum csillagvizsgálójában időztünk, majd egy robbantós, tűzgyújtós, rendhagyó kémiaórán vettünk részt, illetve egy tudományos játszóházban töltöttünk el egy kis időt. Gyöngyösön is voltunk, ott a Mátra Múzeumban tárlatvezetésen, illetve egy múzeumpedagógiai órán volt szerencsénk részt venni. A nagy melegre való tekintettel a városi strandot is meglátogattuk – sorolta a hét eseményeit dr. Vona-Túri Diána.