Maklár. 2024. augusztus 23. Délelőtt fél tíz. A Csollák családhoz igyekszünk, ahol a hidropóniás növénytermesztéssel kívánunk ismerkedni. Vendéglátóink, Csollákné Horján Zsuzsanna és lánya Fanni már várnak bennünket. A barátságos előkertben az a legfeltűnőbb, hogy a mediterrán éghajlaton vígan élő növények - jázminok, agavék, banánfák, babérmeggy, - uralják a terepet. A termetes tuják itt is szenvednek a hőségtől, rozsdásodnak a levelei. Míg az örökzöldeket csodáljuk és tanácsokat kérünk a téli átteleltetéshez, eljutunk a csodához is, a hidropóniás fóliaházhoz, pontosabban szólva egy olyan komplex építményhez, amelyhez foghatót eddig talán csak futurisztikusnak tűnő doku csatornákon láttunk.

Laboratóriumi körülmények között, talaj nélkül teremnek a tápláló növények a maklári Csollák család mintakertészetében

Forrás: Beküldött fotó

A földet túró, ásó, kapáló, gyomláló, kertészkedő ember első benyomása az, hogy valamilyen steril laboratóriumba érkezett. A 220 négyzetméternyi területen egy éve kezdett el az új NFT (nutrient film technique), magyarul Tápanyag film technológiával kísérletezni, gazdálkodni a család. Az eredmény több, mint meggyőző.

A hagyományos módszerektől eltérően, talaj használata nélkül folyik a termelés.

Vertikális „A” alakú tartószerkezet segítségével, jelentősen több növény termeszthető a helykihasználásnak köszönhetően. Jelenleg 3600 férőhelyes a rendszer, 1500 darab palántával több fér el a megszokott ültetési módszerhez képest. Először csíráztatókamrában, a kőzetgyapot táblákba vetett magokat nevelik palántává. Ezután egy speciális csatornarendszerbe, melyben tápanyagban gazdag víz cirkulál, hydrokosarakba kiültetik a növényeket. A visszatérő vizet szűrik és UV lámpákkal fertőtlenítik.

A fóliaházban fényerő és spektrumszabályozható növénytermesztő világítás biztosítja a megfelelő körülményeket.

A hagyományos mezőgazdasághoz képest 90 százalékkal kevesebb víz felhasználásával, rövidebb idő alatt, teljesen izolált környezetben, növényvédőszerek kiküszöbölésével valósítható meg a termelés. Az itt előállított salátáikat helyi éttermek számára értékesítik.

A friss saláták, dúsan termő bazsalikomok, aromás fűszernövények között a 23 éves Fanni kalauzol bennünket, a Növény-ház 2008 Kft project menedzsere. Meséli, tanult szakmája lakberendező, ám a covid évei alatt befejezett tanulmányai után mégis úgy döntött, hogy szeretne részt venni a családi vállalkozásban és a későbbiekben tovább vinni azt. Az édesapja, Csollák Gábor 15 évvel ezelőtt alapította cégét, mely növény- és gombaházak tervezésével és építésével foglalkozik. A covid alatti időszakban a sok megrendelés miatt elkelt a fiatal segítség. Fanninak arra is volt ideje, hogy kitekintsen a világban zajló, új növénytermesztési technológiákra. Egy, az USA-ban készült, inspiráló videó irányította figyelmét a hidropóniás termesztésre. Édesapja, Gábor is tájékozódott a témában és úgy gondolta, minderre a család is képes, kicsiben, tesztüzemmódban, kellő ismeretekkel felvértezve.