Találkozásokról és továbbszolgálókról elmélkedik a közösségi oldalán Szókovács Péter, Gyöngyös októberben hivatalba lépő polgármestere.

Szókovács Péter, Gyöngyös októbertől hivatalba lépő polgármestere

Forrás: Szókovács Péter/Facebook

– Ez a hét is a személyes találkozások jegyében telt, igyekszem minél több információt, tapasztalatot, véleményt és javaslatot meghallgatni, hiszen ebben az időszakban ezek számomra a leghasznosabbak. A városháza kapui még nem állnak igazán nyitva előttem: résnyire igen, de lassú az információáramlás. Hivatalos állampolgári közadatigénylésben érdeklődni a jövőbeli kollégáidtól a jövőbeli munkahelyed ügyei kapcsán pedig meglehetősen furcsa kommunikációs forma lenne. Kampányban, választás előtt helye volt ennek, most már azt gondolom, hogy nem ilyen formában kellene beszélgetnünk. Mondjuk azt sem érzem helyénvalónak, hogy az önkormányzati újság ugyanúgy támad minket legfrissebb számában, mintha nem hallottak volna arról, hogy június 9-én valami véget ért... Olyan ez kissé, mint amikor a japán továbbszolgáló katonákat elfelejtették értesíteni, hogy vége a háborúnak. Nos, ha a gyöngyösi médiahadtestnek is elfelejtettek volna szólni, ezennel tisztelettel jelzem nekik, hogy már senki sincs a fronton rajtuk kívül – fogalmazott a Facebook-oldalán Szókovács Péter, aki júniusban a Fidesz-KDNP és a Városom, szeretlek Egyesület jelöltjeként nyerte meg Gyöngyösön a polgármesterválasztást.