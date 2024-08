Az április eleji meleg után a hónap közepén tartósan lehűlt az idő, mely nem kedvezett az állományok fejlődésének. A hónap végén ismét emelkedett a hőmérséklet, majd májusban a tartósan meleg, de nem forró idő kedvezően hatott az állományok növekedésére. Június elején is folytatódott a meleg, de nem forró, tehát ideális nevelő idő. Az első két, viszonylag rövid ideig tartó nyári hőhullám június második felében érkezett, melyet a talajban rendelkezésre álló nedvesség miatt még többnyire jól viseltek az állományok. Július első felében a harmadik hőhullám már tartósabbnak és forróbbnak is bizonyult, helyenként a 40 Celsius fokot is meghaladta a napi maximumhőmérséklet. A napraforgó virágzását is lerövidítette a forróság, és az azt követő időszakban is csak átmeneti enyhébb időszakok fordultak elő. A hőösszeg jelenleg országszerte kissé meghaladja az optimális értéket.

Az előttünk álló héten is nagyrészt száraz időre, kánikulára van kilátás. Elszórtan, kisebb foltokban kialakulhatnak záporok, zivatarok, de területi átlagban nem várható számottevő mennyiségű eső, így összességében az ország nagyobb részén tovább szárad a talaj, és az aszály súlyosbodása várható. A jövő hét elején valószínű egy markáns frontrendszer, mely esőt és lehűlést hozhat. A hőmérséklet csúcsértéke északon 31-34, a déli területeken pedig 35-40 fok között valószínű.