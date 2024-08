– Hatalmas élmény, ha egy idegen anyanyelvű emberrel kötetlenül, bártan tudnunk beszélgetni, megismerni a kultúráját. Ez a képzés nem nyelvvizsga felkészítő, de igény szerint ebben is segítünk, kisebb csoportokban, 5-8 gyermek részvételével zajlanak az órák – részletezte.

Indul Egerben az MCC középiskolás programja

A Középiskolás Program két részből tevődik össze, egyrészt a KP délutánokon kell részt venni, ezek helyben zajlanak, előadások, workshopok, filmdélutánok, olvasóklub, de színház és kultúra is része lehet. Másrészt a KP szombatokat is tartanak, amelyek egy témát, például pszichológiát, közgazdaságtant vagy médiaismereteket körüljárva, egész naposak és több, akár helyi szakember is oktatja majd a diákokat. Ezek az egyetemi képzést is nyújtó nagyközpontokban zajlanak, így Miskolcon, Debrecenben, Budapesten, Szegeden, Győrött és Pécsen is. A részvételi alkalmakon túl a diákoknak e-learning tananyagok állnak rendelkezésre a mélyebb ismeretek elsajátításához.

Az MCC-ben stratégiai cél a kommunikációs készségek és a vitakultúra fejlesztése, hiszen nem nagyon van olyan területe a felnőtt életnek, melyben ne kellene majd kommunikálni, érvelni. Fontos, hogy a gyermek úgy menjen például a felsőoktatásba, hogy tudjon előadni, prezentálni, érveit összemérni. Az MCC-ben egyedülálló Vitaakadémia működik. A pályaorientáció, az önismeret is fontos része a képzésnek. A KP szombatokon a régiós képzési helyek más diákjaival, neves előadókkal találkozhatnak. A tanuláson túl az MCC egy közösségi élmény is több ezer diák részvételével.