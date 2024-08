Gyöngyöstarján Kovácsné Majoros Etuska nénit a 80. születésnapja alkalmából köszöntéssel lepték meg az augusztus 20-i ünnepség végén, közölte a községi önkormányzat. A helyi Nagyik és Unokák Énekkar vezetőjét a kar ünnepi műsora végén halmozták el jókívánságaikkal a közösség volt és leendő unokái. Egy település életében fontos a hagyományok életben tartása, hálásak vagyunk Etuska néninek, illetve a Nagyik és Unokák Énekkarnak, amely most is szerény műsorral készült államalapításunk és az új kenyér ünnepe alkalmából, közölte az önkormányzat. Az ünnepeltet nemcsak az énekkar tagjai köszöntötték, de az új kenyeret megáldó Utassy Vilmos­ plébános és az eseményeken részt vevő valamennyi gyöngyöstarjáni is. Sz. Sz. I.