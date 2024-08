Sirokban az utóbbi időben megszaporodtak a kisebb értékű lopások. Mivel a településen az átlagosnál jobb a közbiztonság, ezért a kisebb ügyek is borzolják a lakosság idegeit. Tuza Gábor polgármester arra hívta fel a figyelmet közösségi oldalán, hogy vigyázzon mindenki jobban az értékeire, és ha teheti, a szomszéd portájára is vessen néha egy pillantást.

Lopások Sirokban: kertekből, udvarokról tűnnek el dolgok (Illusztráció)

Forrás: GettyImages

Hozzátette, ezekre az esetekre igaz az "alkalom szüli a tolvajt" közmondás. Azt írja, vannak, akik furcsán értelmezik a munka közben a kerítésnek támasztott seprő státuszát, a garázskapu elé száradni kitett zsákos hagyma célját, a kerítésre kiakasztott, cserére váró ételhordó mibenlétét, hogy ne is beszéljek a közmunkások által véletlenül a fűkupacnál felejtett lombseprő tulajdonjogáról.

- Többször tapasztaltuk, hogy ezeket a "csínytevéseket" fiatalkorúak követik el, tehát a büntethetőségük is kérdéses. Azt is tapasztalom, hogy nem az úgynevezett sirokiaknak van ilyen indíttatása, hanem a nem rég ide költözötteknek, vagy még inkább a gyakran lakhelyet változtatóknak. Kérek mindenkit, hogy jó értelemben véve figyeljék a szomszédok portáját, hiszen mindenhová rendőrt, polgárőrt, kamerát nem állíthatunk. Arra is kérek mindenki, hogy ne hagyjon őrizetlenül semmit, a kaput, kiskaput minimum csukják be. Legyenek körültekintőek, hiszen jobb a bajt megelőzni, mint a következményeket orvosolni. Arra is kérem Önöket, ha ilyet tapasztalnak értesítsek a rendőrséget, mert hasznos információkkal szolgálhatnak az elkövetőkkel kapcsolatban - írta a polgármester.

- Szeretném megköszönni annak a lakótelepi lakosnak a segítségét, aki a fűnyírás alkalmával ottfelejtett 5 liter benzint megőrizte, és visszaszolgáltatta. Vigyázzunk egymásra, egymás és saját értékeinkre! - zárta gondolatait.