„Azt a célt tűztük ki, hogy minden idők legjobb vb-jét szervezzük meg. Ha nem ez a cél, akkor nem is pályázunk” – jelentette ki az MTI-nek Lázár Vilmos, a Magyar Lovassport Szövetség elnöke a szeptember 4-én kezdődő szilvásváradi Négyesfogathajtó világbajnoksággal kapcsolatban. „Ez egy jubileumi esemény lesz, mert a csúcsok csúcsa volt az 1984-es, szilvásváradi vb. Fő cél, hogy ugyanolyan nagy hatású legyen ez a vb, mint negyven esztendeje, hogy ez a csodálatos sportág új lendületet vegyen”. A kettesfogathajtásban 12-szeres világbajnok sportvezető kifejtette, a Nemzeti Rendezvényügynökség a szervező, együttműködő partner a ménesgazdaság, amely a helyszínt és az infrastruktúrát biztosítja, míg a szövetség a szakmai hátteret adja. Hozzátette, az utolsó fázisban mindig az az érzése az embernek, hogy le vannak maradva, de sok nagy világversenyt szerveztek már, így a kiváló, felkészült csapatnak köszönhetően a végére minden össze fog állni.

Szilvásváradon négyesfogathajtás zajlik

Fotó: Tóth Balázs/Heves Megyei Hírlap

„Negyven év távlatából érdemes rápillantani hova változott a fogathajtás. Sokkal inkább előtérbe került a képzettség, az idomítottság, a hajtók technikai tudása, miközben háttérbe szorult a fizikum, bár a szilvásváradi dombokon erre is szükség lesz, mert a pályában vannak jelentős szintkülönbségek, így próbára teszik az állóképességet is. Emellett előtérbe került a biztonság, a lovak jóléte” – mondta az 57 éves Lázár Vilmos, aki ezzel arra is utalt, hogy az 1980-as években ez a sport "tökös, embert és lovat próbáló" volt, amit az mutat, hogy 1984-ben a maratonhajtás veszélyes volt, talán túl nehézre is volt hangolva. Négy évtizeddel ezelőtt az első öt helyen magyar hajtó végzett, ennek kapcsán nevetve megjegyezte, a Lázár fivérek is ekkor döntötték el, hogy fogathajtók lesznek. Az 1984-es vb fényét II. Erzsébet királynő férje, Fülöp herceg jelenléte is emelte, aki az angol csapat tagjaként indult, ezért a

BBC például kitelepült Szilvásváradra.

Reálisnak kell lenni, a magyar fogatok esélye sokkal szerényebb, mint 1984-ben. A négyes vb mezőnye a sportág 53 éves létezése során nem volt ilyen felkészült és szoros. Elképesztő minőségű a lóállomány, új edzésmódszerek léteznek. Igazi profi sporttá alakult a fogathajtás. Az elmúlt évtizedekben el volt kényeztetve a hazai közönség, melyet rendre dobogós hellyel tudtuk megjutalmazni, legtöbbször ráadásul aranyéremmel. Idén ez túlzott elvárás lenne

– fogalmazott a várható magyar szereplés kapcsán Lázár Vilmos. Hozzátette: „Ha a vb szemüvegén keresztül nézem a válogató versenyeket, akkor a végére egy jó magyar csapat fog kiállni. Hogy ez most mire lesz elég, arra nehéz jóslatot tenni. Bár nem kifejezetten van dobogós esély, de akár össze is jöhet”.