A Most szólj, Rigó! című kötet előszavában olvasható, hogy az Egerben, a Hajdúhegyen élő Lisztóczky László az 1970-es években költözött ide feleségével és kislányával. A családi házban s annak kertjében élvezték, szerették a természet közelségét, a kert növényeit, állatait, főként az énekesmadarakat. Beléptek a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületbe és hamarosan megkapták a Madárbarát kert címet.

Csodálták a fecskéket, az ereszük alatti fészkekbe minden évben visszajártak. Számuk mára alaposan megfogyatkozott, a fészkek és a madarak is eltűntek a csendes és szelíd környékről. "A baj tehát sokkal nagyobb, mint amekkorának látszik, előidézői pedig világméretűek. Ha nem következik be mielőbbi radikális fordulat, nemcsak a természet pusztul el gátlástalanságunk miatt, elpusztulunk mi is. Az emlékek és az aggodalom ösztönzött arra, hogy összegyűjtsem magyar költők madarakról írt verseit. Tanúságul és okulásul eljövendő koroknak." - írja.

A kötet borítója

Fotó: Beküldött

Felidézi, hogy gyermekkorában rendszeresen megünnepelték a madarak és fák napját, napjainkban mintha ez a szép ünnep is veszített volna fényéből. A madarak számos költőnket megihlették. Janus Pannonius, Balassi Bálint, Tompa Mihály, Benedek Elek, Petőfi Sándor, Arany János, Tandori Dezső, Kassák Lajos, Juhász Ferenc, Szécsi Margit, Áprily Lajos, Jékely Zoltán, Reményik Sándor, Dsida Jenő, Illyés Gyula - csupán néhány nagy név a szerzők sorából.