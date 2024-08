Idén is nagy sikerrel zajlott le a Csillagászati és Természetismereti Táborunk augusztus első hetében, melynek bázisául a Rejteki Kutatóház szolgált, írta a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Facebook-oldalán.

Rengeteg érdekességgel találkoztak a résztvevők

Forrás: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság/Facebook

A Bükki Csillagoségbolt-park szívében elhelyezkedő kutatóház a fényszennyezéstől távol, a Bükki Csillagdához közel található, de számos barlang és egyéb élő- és élettelen természeti érték is könnyedén bemutatható a környékén. A résztvevők húsz fős csapata fele részben visszatérő, fele részben új tagokból állt össze.

A fiatalok megismerkedhettek - többek közt - az éjszakai rovarvilággal, a Szeleta Park Látogatóközpont és a Bükki Csillagda izgalmas kiállításaival, bejárhattak különböző tanösvényeket és barlangokat, felfedezhették a Bükk-vidék Geopark kőzeteit, valamint nappali csillagászati és látványos éjszakai csillagnéző programon is részt vehettek. A Hátszegi Geoparktól érkezett vendégeinknek köszönhetően a táborlakók megismerkedhettek annak ősmaradványokban gazdag területeivel, és még dinoszaurusz tojást is láthattak! A sok helyszínen zajló érdekes programok mellett természetesen jutott idő a táborban való játékra és kikapcsolódásra is. A Bükki Nemzeti Park, a Bükk-vidék Geopark és a Bükki Csillagoségbolt-park számtalan csodáját sikerült megmutatni a felnövekvő generáció számára, hogy ezeket megismerve szélesítsük látókörüket és segítsük elköteleződésüket a természet védelme iránt.