– Az egy új helyzetet teremtett Nagyrédén a szőlőtermelésben is. De a szőlőbirtokosok jelenleg is szüretelnek. Onnan jönnek sokan ide most is egy kicsit szórakozni, majd mennek vissza dolgozni, mert a szőlő az nem vár. Ma már igazából nem is tudjuk, hányadik ez a mostani szüreti felvonulás. A jó hangulat a fontos, az viszont mindig megvan. A szervezésben most is az önkormányzat képviselő-testülete és a művelődési házunk igazgatója vett részt – mondta Siposné Fodor Judit.

A szüreti felvonulást lovas hölgy vezette fel, aki mögött hagyományosan nagyközség Szent Imre Borlovagrendjének tagjai vonultak Nagyréde zászlajával, a polgármestert kísérve. A menetben többek között a képviselő-testület, az óvoda és iskola mellett számos hagyományőrző szervezet tagjai, kórusok vonultak népviseletben, korhű öltözetben.