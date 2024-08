Idén is óvodai sószoba létesítésére fordítja a Rotary Club Eger és az Interact Club Eger az idei augusztus 20-i PatakParti KacsaParti elnevezésű rendezvényének a bevételét. Színes műsorral is várják az ünnepnapon az érdeklődőket. Ebben az évben is, mint az előzőekben, több városban is versenyeznek gumikacsák a jó célért, hívta fel a figyelmet a Rotary.

Nem csak az Eger-patakon, a Tiszán is úsznak a Rotary gumikacsái (Archív)

Forrás: Berán Dániel / Heves Megyei Hírlap

A kacsák adományok fejében úsznak a Tiszán és a Bükkös-patakon is, az adományokból befolyt pénz szintén az egyes Rotary klubok jószolgálati projektjeit támogatja.

A PatakParti KacsaParti keretében augusztus 20-án is sárga gumikacsák lepik el az Eger-patakot. 14 órakor a kórházi hídról „ugrik” a vízbe egyszerre 3 ezer napszemüveges gumikacsa, hogy folyamatos tolakodás-lökdösődés közepette megtegye a 360 méteres távot a célig, a Végvári vitézek teréig. A rendezvény bevételét a Szivárvány Óvoda Eszterlánc Tagóvodája kapja a sószoba formájában. kacsajegyeket 800 forintért lehet vásárolni.