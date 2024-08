Egerszólát. 2024. augusztus 10-.e, délelőtt tíz óra. Már akkor nagy a hőség, amikor a falu közelében lévő Nagy család birtokának beléptetőjéhez érünk. Egy telefonhívásra nyílik előttünk a kapu, s elénk tárul a káprázatos látvány. Háromszáz hektárnyi gondozott birodalomba lépünk, azaz gurulunk be autónkkal barátnőmmel, aki hetek óta unszol, hogy ezt látnom kell. Amíg az emberlakta központi részhez, az udvarházhoz érünk, természetében meghagyott, ám minden centiméternyi részén gondosan művelt területen hajtunk át. Nagy Géza tulajdonos tanácsára hallgatva még leküzdünk két beléptető szerkezetet, miközben lélegzetvisszafojtva nézzük a mellettünk békésen legelésző szürkemarha gulyát. A közel háromszáz nemes állat látványa lenyűgöző.

Nagy Géza, jó gazda módjára bánik a rábízott földdel és jószágaival Egerszólát határában

Fotó: Nemes Robert

Behajtunk a birtok szívébe, ahol vendéglátóink nagy munkában vannak. A hatalmas konyhában Anikó asszony és segítője éppen ötven kilónyi paradicsomot dolgoznak fel, s közben az ebéd előkészítéséhez is hozzáláttak már. Szállnak az illatok, pirosan csillognak a dunsztra váró, forró üvegek. Körbenézni is gyönyörűség. Szépen felújított, régi kredencekben sorakoznak a tálalás kellékei, egy másik falon a hétköznapi háztartáshoz elengedhetetlen edények, fazekak, sütő-főző alkalmatosságok sorakoznak szép rendben.

Miközben toporgok, ámulok és bámulok, hogy honnan van ez a rengeteg csoda, Anikó kedvesen kinyit előttem egy konyhából nyíló ajtót, ahol hirtelen egy más világba csöppenünk. Itt minden tárgy azt a nemes múltat idézi, amitől napjainkban egyre távolabb kerülünk. Míves, régi bútorok, eredeti szépségükben megőrzött lakástextilek, s a falakon képek. Nagy becsben tartott, szépen keretezett fotográfiák a felmenőkről, sokat küzdő apákról, anyákról, akiknek egy céljuk volt az életben: a családot összetartani és értéket gyarapítani.

Szürkemarha csoport

Fotó: Nemes Robert

Az egerszóláti nagy birtok alapítása idősebb Nagy Géza nevéhez fűződik, aki már néhány éve nincs az élők sorában, azonban a jelenléte most is érezhető minden fűszálban, a természetes és teremtett valóságban. Édesapja hagyatékáról már Géza fiával beszélgetünk a tágas teraszon. Az ötvenes éveiben járó - sokat tapszasztalt, tanult, világot látott ember - azt mondja: már tudja, hogy itt fogja leélni hátralévő éveit. Az itt teremtett értékegyüttes ugyanis nemcsak nagy felelősség, hanem sírig tartó szerelem is. Szerelem a jól gondozott, megbecsült föld iránt, a természete szerint tartott jószág iránt.