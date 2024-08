A kutyabarátok, de minden állatszerető ember számára kiváló hétvégi program volt Markazon a Magyar Puli Klub Special CAC szombati kutyakiállítása. A markazi Szent István parkban az ország legkülönbözőbb pontjairól érkezett 36 puli bírálatával zajlott az esemény. A részletekről Árminiczki János, a Magyar Puli Klub elnöke beszélt portálunknak.

Országos kutyakiállításon vettek részt a pulik Markazon

Forrás: Czímer Tamás /Heves Megyei Hírlap

– A kiállításainkat a megszokott éves program szerint tartjuk. A három alkalomból a legnagyobb a klubkiállítás. A két másik a Special CAC kiállítás, ezekből az egyik idén a markazi. Erre a csodálatos helyszínre egyébként a sokszoros világelső vizslákat tenyésztő markazi Varga Nikoletta hívta fel a figyelmünket, és az önkormányzat bocsátotta a parkot a rendelkezésükre, köszönjük nekik. A mindig eltérő helyszínt az indokolja, hogy népszerűsíteni tudjuk a kutyáinkat az adott településen és környékén. Bizony, ez rá is fér a pulira, de a többi magyar fajta kutyára is, mert nem túl széles körben ismerik őket. Pedig a puli ősi magyar fajta kutya, hungarikum, s e minőségében nemzeti kincs. Szomorú, hogy évente csak mintegy 300 törzskönyvezett kölyök születik, ez nagyon kevés – emelte ki Árminiczki János.

A klub elnöke a kiállítás menetét is ismertette.

– Négyféle színű puli van: fehér, fekete, maszkosfakó és szürke. Ezeket külön bírálja Korózs-Papp Judit. Aztán külön a kanokat, illetve a szukákat. Korosztályonként is külön vonulnak a bíráló elé az ebek, a bébi korosztálytól a championig. A bírálat során számít a kutya szőrminősége, a testalkata, a mozgása, a temperamentuma, a mellkasa, a végtagjainak állása, de a fogai, a szemei és a fülei is. Végül mind a négy színváltozatból lesz egy győztes, továbbá az ellenkező neműek közül is, illetve a korosztályonkénti összevetésből is. A kiállítás legvégén a legkiválóbb győz ezek közül – magyarázta Árminiczki János.

Az elnök azt is hozzátette, hogy a nap során tenyészminősítés is folyt. Minden kutyának, amelyet tenyésztésbe akarnak vonni, át kell esni ezen a minősítésen, amelyet Markazon Antal Ferenc, a Magyar Puli Klub tenyésztésvezetője végzett.