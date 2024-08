Augusztus 8-án tartják a nemzetközi macskák világnapját, ezt még 2002-ben a Nemzetközi Állatjóléti Alapítvány (IFAW) kezdeményezte. Ennek az a célja, hogy felhívja a figyelmet a felelős állattartásra, emellett pedig a kóbor állatok növekvő száma okozta problémákra. Manapság már elterjedtek a macskás kávézók is, ilyen márt Egerben is nyílt Cicuskám Cat Cafe néven. A kávézónak is célja felhívni a figyelmet az örökbefogadásra, mentett cicák lakják.

Cicuskám Cat Cafe-Eger egyik lakója

Fotó: Cicuskám Cat Cafe-Eger / Facebook

A life.hu cikke szerint a világon mintegy 80 millió macskatartót tartanak számon, akik közül egyre többen csatlakoznak évről-évre a kezdeményezéshez. A világnapon számtalan helyen buzdítják örökbefogadásra az embereket. A nemzetközi macskanapot 2005. október 29-e óta tartják. Ezt az Állatok Elleni Kegyetlenség Megelőzése Amerikai Társaság (ASPCA) nevű szervezet segítségével kezdeményezte egy állatszakértő. A cél ugyanaz, az állatok jóllétének biztosítása és hogy gazdára találjanak, ennek érdekében pedig aznap rengeteg ismeretterjesztő anyagot tesznek közzé az interneten.

Európában 1990 óta a legtöbb országban február 17-én tartják a Macskák világnapját, mely Olaszországból ered. Náluk azonban csak március első napján ünneplik a cicákat. Ezt a napot Claudia Angeletti újságírónak és a Tuttogatto (Mindenmacska) magazin olvasóinak köszönhetjük, melynek dátumához olvasói szavazást írtak ki.