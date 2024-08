A fiúk megmutatták a vendégjurtát is, ahol aludni szoktak. A jurtát díszítő süvegeket és szablyát Sándor készítette. Hajfonatkorong, íjak, íjászvesszők, veretes öv, ezernyi más, őseink használta eszköz és fegyver található itt. Sándor mindről hosszasan tud mesélni, igazi rendhagyó történelemórákat tartva a gyerekeknek. Nem előre eltervezettek ezek, tette hozzá a gazda. Mint mondta, ha valami szóba kerül, hosszabban is mesél nekik róla, mert érdekli őket.

– A gyerekek a szkíta íjakat használják, a visszacsapó hun íjat nem. Lándzsa, kelevéz, ivótülök, római kard is megismerhető nálam. Az érkező egy csendítő kisharanggal jelezheti jöttét, a csepeli templom felújítása után került ide. Van már Nomád Tanya feliratú egyenpólónk is – sorolta Szalmás Sándor.

Mint mondta, nem csak a káli gyerekek látogatják a Nomád Tanyát

– Évente három nagyobb összejövetel van itt: nyárnyitó, a júliusi születésnapi buli, meg a nyárzáró. Volt úgy, hogy 60-70-en voltunk mindenfelől, én szoktam üstben főzni, mert vágás is van. Augusztus végén, szeptember elején Székelyudvarhelyről jönnek az ottani barátaim, úgy 40-50-en. Egy rockfesztiválon barátkoztunk össze, és most nem a fesztiválra mennek, hanem hozzám jönnek kikapcsolódni. Tavaly kilenc gyerekcsoport is volt itt a káli iskolából, Egerből, és a gyámügyesek is hoztak gyerekeket, de idén a gyakori hőségriasztás miatt nem jöttek. Pedig a medence mellett van zuhany is. Igaz, ide úgy kell készülni, hogy tanyára jön az ember – tette hozzá Szalmás Sándor.

– Remélem, jövőre már igazi nomád táborozásra is lehetőség lesz. Három plusz jurtát építenék – egyet-egyet a fiúknak, a lányoknak, illetve a kísérő tanároknak, felnőtteknek. Egy régebbire új ponyvát kell tenni, hogy az legyen az étkező. A vendégjurtának, ahol a fiúk alszanak, megmaradna a mostani funkciója. Immár 1,2 hektár a tanya területe, jó kis nomád tábor lehet csinálni belőle. Biztos vagyok abban, hogy a szervezett tábor, némi díj ellenében, önfenntartó lehet. Van egy tervem öntisztító tó építésére is, egy 8-szor 6 méteresre. A 12 voltos napelemekkel működő lámpák már most is bevilágítják az egész udvart, a fényüknél, felügyelet mellett egy egész osztály, akár 30 gyerek ülhet benne egész éjszaka is. De ez még csak terv, mert sem a tófólia, sem a földmunka nem olcsó, majd meglátom – részletezte Szalmás Sándor.