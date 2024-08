Bár a Nagyboldogasszonynak szentelt apátsági templom búcsúját nem tudták megtartani, a városbeli templomban és a település vásárterén is ünnepeltek vasárnap. A jeles napon nótaestet is rendeztek a művelődési házban, amelyen föllépett dr. Fehér Eszter, Gyöngyösi-Kiss Anna, Szabó Eszter, Drágán Lajos, Éliás Tibor és Nyíri Szabó Sándor. A nótaesten Boros Dénes és zenekara muzsikált. Bélapátfalva idén húsz éve kapott városi rangot, ez alkalomból augusztus 19-én rendeznek programokat. Délelőtt szentmise és kenyérszentelés lesz a templomban, délután fél háromtól pedig koncertek, táncos fellépők adják egymásnak a színpadot a tóparton, este tűzijáték is lesz.