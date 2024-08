A hosszú nyári esték valahogy mindig emlékezetesebbek, mint a téli bekuckózások. Az én szívemben a gyümölcsillatú, tücsökciripelős alkonynak van csak igazán helye. Ilyenkor találnak meg azok a ritka, késő esti pillanatok, amikor átjár a legyőzhetetlenség. Herkules is elszégyellné magát.

Nem tudom, hogy más is érez-e így, de bennem ilyenkor születnek a nagy tervek, valahogy tisztábban látok mindent. Tisztán, lehetségesnek a lehetetlent is. Talán gyorsabban fut a vér az ereimben? Vagy ez csak délibáb? Ha süt a nap, kedvem volna sétálni az Adriáig – telne is az erőmből. Tényleg.

Átúsznék az olasz csizma vádlijáig, kagylóból fűznék ott nyakláncot. Nem sorolom. Minden szebb ilyenkor. A borillatú, átbeszélgetett éjszakákon forróbbak még az ölelések is. Börtön a négy fal, kifutnék közüle a nyári éjszakába.

Az nyomaszt csak, hogy látom már a végét – még egy év odalesz. Fájóan kevés van már hátra a kései naplementékből, és már jó előre beleborzongok az első hűvös, őszi szellőbe.

Nekem a nyárutó mindig csak egy enyhe vigasz, nem megkönnyebbülés a perzselő forróság után. Nem szeretem, mikor a virágokon csüggő méheket a sárguló szőlőfürtök után kutató éhes darazsak zúgása váltja.

Nem esik jól, hogy a hajnali madárcsicsergés helyett az iskolatáskás kiskamaszok zsibongása köszönt reggelente – nem tehetek róla, nyári lánynak születtem. Kötve hiszem, hogy ez még változik.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock)