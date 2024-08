A Mátraderecskei Üdülőövezetért Egyesület immár negyedik éve rendezi meg baráti összejövetelét, ezzel megünnepelve, hogy épül, szépül és a környezetével hatékonyan együttműködik a közösség. Ennek része az is, hogy a IV. Domokos Napon „Az év Tűzoltója” díjjal jutalmazták a Pétervásárai Katasztrófavédelmi Őrs egyik tűzoltó őrmesterét.

Vincze Zsolt tű. őrmester lett Az év tűzoltója

Forrás: Bere Mátyás/Mátraderecskei Üdülőövezetért Egyesület

Mint azt Bere Károly egyesületi elnöktől megtudtuk, a reggel közös pakolással indult, de hamar megkezdődött a főzés is, ahol a versenyzők és a nap főszakácsa is begyújtott a bográcsok alá. Eközben már folyt a reggeli torna és a recski önkéntes tűzoltók tőzoltóautóval és akadálypályával, a Pevik pedig kukásautóval érkezett az üdülőövezet focipályájára a gyerekek nagy örömére.

Nem sokkal később a Pétervásárai Katasztrófavédelmi Őrs tűzoltóautója is begurult a térre, ekkor már többek között a Csillagvirág Népművészeti Egyesület sátra szövéssel, hímzéssel, festéssel és faragással várta kézügyességüket próbára tevő érdeklődőket, de ott volt a „mindenki kedvence” fagyis kocsi és motoros felvonulás is bővítette a nap kínálatát. Belső támogatóként az Ábri család kézműves tanodája és Attila népi játszótere fogadta a játékos közönséget. A nap végéhez közeledve kutyás bemutatót is láthattak a hegyek között üdülők. Sokak nagyörömére Ríz Attila Atya Plébániai kormányzó is tiszteletét tette a rendezvényen.

– Egyre népesebbek az itteni rendezvények és azt gondolom, hogy színes és látványos a program, aminek örömmel vagyunk részesei. A faragás iránt is mindig van érdeklődő, az ilyen új ismeretek megszerzése nagy élmény a gyerekek számára – mondta a Csillagvirág Népművészeti Egyesület alelnöke, Veres László.

Maga a program egyben köszönetnyilvánítás a környékbeli egyesületek és cégek számára, akik az évek alatt segítették a Mátraderecskei Üdülőövezetért Egyesület munkáját. Ezért az egyesület már tavaly honorálta a tűzoltók alázatos munkáját, amit a környezetet érő viharkárok elhárítása alatt teljesített. Idén hasonlóképp, de már közvetlen együttműködésben a Pétervásárai Katasztrófavédelmi Őrssel díszoklevéllel jutalmazták Vincze Zsolt tű. őrmestert, így egy éven át az őrsön ő „Az év Tűzoltója”.