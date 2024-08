Heol.hu podcast 1 órája

Az önkéntes tűzoltók kiváló segítséget nyújtanak, mondja Nagy Csaba

Az önkéntes tűzoltók leggyakrabban villámárvizeknél, viharkároknál, szabadtéri tűzeseteknél avatkoznak be. Azonban alpintechnikai mentéseknél is megmutatták már rátermettségüket, továbbá eltűnt személy keresésében is segítették a hatóságok munkáját.

Hornyák Réka Hornyák Réka

Nagy Csaba Fotó: heves.katasztrofavedelem.hu

Az önkéntes tűzoltóságok is nagyban hozzájárulnak a lakosság védelméhez. Több alkalommal is láthattuk vagy hallhattuk, hogy veszélyes darazsakat távolítottak el, állatot mentettek, vagy tűzoltásban segédkeztek, akár elsőként kiérkezőként is. Nagy tisztelet jár az önkéntes tűzoltó egyesületek tagjainak, hiszen önként, fizetség nélkül, szabadidejükben végzik feladataikat. Podcast adásunkban Nagy Csaba tűzoltó századossal, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjével beszélgettünk az önkéntes és a hivatásos tűzoltóságok kapcsolatáról, illetve az önkéntes tűzoltóságokról. Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on.

