Hatvan és Jászberény között Boldogon és Jászárokszálláson keresztül munkanapokon óránként, hétvégén jellemzően kétóránként közlekednek a járatok, Hatvanban csatlakozva a Budapest felé közlekedő vonatokhoz is, ezáltal valamennyi érintett településről több utazási lehetőség áll rendelkezésre. A járatok egy része Hatvanból a Kossuth tér érintésével Kerekharasztra közlekedik tovább, ezáltal a hatvani belváros is könnyebben megközelíthetővé

válik. Hatvanból Heréd és Nagykökényes felé számos vasúti csatlakozást kínál a Volánbusz. Kálló, Verseg és Erdőtarcsa településeket több körjárat is kiszolgálja, ezzel bővítve az utazási lehetőségeket Hatvanba. Hatvan számos városrészéből is kedvező csatlakozást kínálnak a vonatokhoz. A járatokon az ország- és vármegyebérletek is érvényesek.