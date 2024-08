A program szerint augusztus 16-án, pénteken fellép a legendás norvég Enslaved, Unto Others, Whispering Sons, az új szólóalbummal jelentkező Barabás Lőrinc, Perihelion, Pozvakowski, Nest of Plagues, Beneath The Void, Malediction, Labek & Chrobak, Kozmofobe, DARKMESS, Komodo, Sollen, Overmorrow, X.U.L, és a Megadeth előtt fellépő Archaic zenekarral is találkozhatnak a pénteken Sástóra érkezők.