– Ez egy olyan kérdés, melyre nehéz válaszolni. Úgy gondolom maga a papi szolgálat jelenti a lelkek ápolását és megerősítését a 21. században is. Ma azt látom, hogy vannak emberek, akiknek mély lelki igényei vannak, és még jobban el akarnak merülni szabadidejükben a hit igazságaiban. Ez nagyon jó, mert ez a papot is megerősíti, hogy mire kell figyelnie igazán. A lelkek ápolását és megerősítését nem lehet szétválasztani a papi szolgálattól, de ami sokat segíthet, az a közelség és a közvetlenség. Nem szabad elfelejteni, hogy miközben papok vagyunk, mi is hívők vagyunk egyben. Diakónusként volt úgy, hogy azon a plébánián, ahol szolgáltam, beültem a hívek közé egy-egy szentmisére. Fontosnak tartottam emlékeztetni magunkat, honnan indultunk mi is, megérezni, hogy a nép vezetőjeként a nép része vagyok. A pap a feladatát nem Isten népe felett végzi, hanem Isten népén belül, ezt nem lehet elfelejteni. Nem különülhetünk el az emberektől, közöttük kell lenni. A közelségben látja meg a pap, hogy mivel is küzdenek emberek, családok, milyen élethelyzetek vannak. Ha távolságot tartunk, akkor könnyen megeshet, hogy elbeszélünk egymás mellett, és nem tudunk lelkeket ápolni, megerősíteni.