A polgármester kitért a madár- és állatbarát pihenő- és terápiás kert egyes látványtervi elemeire is.

– Az önfenntartó kerti tó vízforgatását napelemes szivattyú biztosítja. A gyerekek biztonsága érdekében a tó környéke elkerített lesz, benne halak és vízinövények lesznek telepítve. A kertben 4 magasított- és 8 magaságyás kerül kialakításra, bennük tavasszal és nyáron igény szerint zöldség termeszthető. A közlekedés a kertben akadálymentes lesz, így a mozgásukban korlátozottak is tudnak kertészkedni. Pihenőpadokat is kihelyez a kivitelező, a taktilis járófelület kialakítása pedig jó kiegészítése lehet a csoportban végzett lábtornának. A terület két oldalán olyan növényeket, bokrokat és cserjéket – többek között mézalmácskát, fürtös fanyarkát, gránátalmát, fekete berkenyét, málnát, szedret, egrest, ribizlit, mogyorót – ültetnek, amelyek termését a gyerekek és a madarak is szívesen fogyasztják. Madáretető, rovarhotel, költő odú, műfészek sünöknek és fecskéknek, valamint kétkamrás komposztáló is készül a kertben. A fűszer-, illetve virágoskertben többek között levendula, citromfű, menta, bazsalikom, oregánó, kakukkfű nő majd – sorolta Pásztor János.